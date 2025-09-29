Triunfó en Viña y ahora lo acusan de engañar a su esposa mientras estaba embarazada: «Te invito a salir de mi casa…»

En las últimas horas, la influencer Microteje sorprendió en redes sociales luego de dar a conocer que se relacionó con un popular humorista nacional.

Según su relato, todo ocurrió al término de un evento del comediante, donde todo terminó en el departamento de ella.

«No le vamos a poner nombre ni apellido… Dejemos que los periodistas de espectáculos hagan su pega y descubran quién», dejó en duda «Microteje».

Además, respecto a la situación, agregó que: «Estuvimos conversando un rato y ahí fue muy cringe porque me dijo ‘ya, hagamos esto’ y se me tira en el sillón y me da un beso… ¡El beso más malo que me han dado en toda mi vida! ¡Fue horrible’. Fue ‘no estoy entendiendo nada, ¿qué le pasa a esta persona? Esto no es un beso’. Con mis amigos le pusimos ‘el lengua tiesa’, porque esa era la sensación que me quedó».

La joven le habría comentado que el beso no había sido de su gusto, lo que provocó la respuesta del comediante: «Igual yo tengo polola, estoy por casarme».

«Yo no tenía idea que estaba en pareja. ‘¿Esto me lo estás diciendo recién después que me diste el beso y que además yo te estoy diciendo que el beso está mal dado?’ Le dije ‘ah, chuta, no tenía idea que tenías pareja… Si tienes pareja, esto no corresponde, así es que te invito a salir de mi casa’. Me dijo ‘chuta, no pensé que te lo ibas a tomar así’… Amigo, por aquí no va a suceder nada», continuó.

«No solo estaba en pareja, sino que estaba embarazada», concluyó.

La revelación de Danilo 21

Tras el viral video, el influencer Danilo 21 comenzó a sacar conclusiones y comentó que: «La gente empezó a decirme que ‘si no es Freire, es Fabrizio Copano’. Y estuve revisando si Fabrizio Copano tuvo una presentación el 2019 un domingo. Y efectivamente estuvo en el Teatro Nescafé de las Artes, en Providencia (supuestamente el domingo 16 de junio de 2019), a nada del bar donde se juntaron. No hay otro humorista que calce en las descripciones que ella dio».

El influencer se habría comunicado con la joven en cuestión, y ella entregó pistas que podrían involucrar a Copano. «Freire no es el ‘lengua tiesa’, pero sí del grupo… Me da como cosita revelar quién es… Anda que la señora no sabe que anda estirando la lengua tiesa después de sus shows… Es de familia la weá, porque el hermano también andaba en la infidelidad», cerró.