El desatinado comentario de Vasco Moulian a Danilo 21 que lo dejó en shock: Influencer respondió en acalorado debate

Los ánimos no estuvieron calmos en la reciente edición del programa web «Seré Wn?», donde como invitados especiales estuvieron Danilo 21 y Vasco Moulian.

En medio de la conversación, un polémico comentario hizo que se caldeara el asunto. Resulta que el actor quiso «bromear», pero al influencer no le cayó para nada bien.

En ese contexto, los panelistas se encontraban hablando del debate que se generó luego de las declaraciones entre Claudio Bravo y Sammis Reyes, donde el ex capitán de La Roja «ninguneó» los logros deportivos del ex NFL.

Siguiendo por esa línea, el influencer que de a poco es partícipe en diversos programas de TV señaló que no entiende mucho de temas deportivos, pero que igualmente le genera inquietud la postura de Sammis Reyes

Estas declaraciones hicieron que Vasco Moulian saltará rápidamente y lanzará un ofensivo comentario: «Es que vo’ no has hecho un abdominal en tu vida, hue.. y te debe picar eso po».

Danilo 21 no supo como reaccionar y miró por varios segundos al ex director de programación de Canal 13, en estado de shock.

Como si fuera poco, Moulian arremetió nuevamente: «A lo mejor no entiendes la lógica del deportista extremo», continuó.

«Quedé mínimo común múltiplo», reaccionó el tiktoker.

No obstante, el empresario afirmó su opinión y no dio break en ningún momento. «Pero, ¿qué tiene de malo que no hayas hecho un abdominal? Nada, salvo que hayas hecho», indicó.

Danilo 21 arremetió contra Vasco Moulian tras desatinado comentario

En ese sentido, Danilo 21 no dejó pasar la situación y arremetió con todo.

«No, no he hecho, pero no creo que se trate de eso tampoco, Vasco. Qué feo. O sea, estamos hablando de quién hace deporte, quién no hace deporte«, comenzó diciendo.

Además, agregó que «estamos hablando de quién está flaca, quién no está flaca. Vasco, por favor. ¿Me entiendes? Por eso la gente te quiere sacar de Primer Plano».

“Y es que hay que decirlo, si no estuviera Julio César, Vasco no estaría en Primer Plano ni tampoco en los siguientes programas”, continuó.

«Yo, Vasco, te iba a dar una oportunidad, pero después de esto no sé», enfatizó el creador de contenido.

«Soy un crack, hue…, mira cómo los tengo”, cerró con ironía Vasco Moulian.