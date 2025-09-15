¡Lo prometieron y lo cumplieron! Dúo Alondra sorprendió en Radio Corazón con «La cueca del Chanchiguagui»

¡Así se celebran las Fiestas Patrias en la Número uno de Chile! Hace unos días, el Dúo Alondra llegó hasta La Corazón Toca Doble y no solo se sumó al Club de la Cumbia, sino que también sorprendió con una tremenda cueca en vivo.

Las ganadoras del Premio Pulsar 2025 a Mejor Álbum de Música Tradicional Folclórica hicieron cantar y zapatear a todos con su energía.

En aquella instancia, prometieron crear una cueca para nuestro querido «Chanchiguagui», y ojito, ya que no fue una promesa al aire…

En el programa de hoy, un llamado sorprendió a todos, ya que «Dúo Alondra» cumplió su promesa y estrenaron «La cueca del chanchiguagui», una pieza hecha especialmente para nuestro gran locutor Giancarlo Santangelo.

Con frases como “Esta cueca va dedicada al chanchiguagui” y “Hoy se celebra la fiesta en La Corazón, Chile se está preparando con chanchiguagui en la transmisión”, las artistas lograron sacar aplausos en el estudio de La Más Querida de Chile.

El público que siguió la transmisión en vivo a través del canal de YouTube de Radio Corazón también fue parte de la fiesta, dejando varios comentarios llenos de cariño y felicitaciones.

¿Te perdiste «La cueca del Chanchiguagui»? Escúchala acá y ponla a todo volumen en tu parlante, bailando un buen pie de cueca en esta semana de Fiestas Patrias.

