«Esto no es adivinación, es proyección numérica…»: Kenita Larraín pronosticó quién ganará las elecciones presidenciales

En el último capítulo de Only Fama estuvo como invitada Kenita Larraín. La figura del espectáculo lleva tiempo también dedicándose a la numerología, por lo que en el programa le preguntaron su opinión, con base en los números, sobre quién ganará en las próximas elecciones presidenciales.

«Estuve mirando la numerología de todos los candidatos, a ver quién tenía más probabilidades, porque finalmente esto no es adivinación, es proyección numérica. Analizo la fecha en que es la votación, los ciclos en los que están los distintos candidatos y desde ahí, tengo una postura», señaló Kenita.

Kenita Larraín reveló su predicción sobre las elecciones presidenciales

Desde el estudio le preguntaron cómo podría saber quién ganará, a lo que Kenita Larraín respondió: «por los números que tiene, porque son números súper potentes«.

«Ahora, esto no va a estar exento de una polémica, de algo que va a salir a la luz seguramente, y va a ser súper fuerte (…) va a tener que salir jugando y jugando bien«, agregó.

Kenita Larraín eso sí, explicó, como se daría el triunfo: «Si pasa esta barrera, va a ganar, porque está disponible y creo que dependiendo de cómo se manejen estas situaciones que va a salir a la luz, es cómo él se va a ganar a la gente y va a estar más cercano y podría ganar».

«Esto no tiene que ver con una inclinación política mía, esto yo lo veo a través de los números. Dependiendo de cómo maneje la situación que va a salir, se va a determinar si gana en la primera vuelta o pasa a la segunda. Pero lo más probable es que se convierta en el próximo Presidente de Chile«, detalló Kenita, antes de mostrar en su pizarra que el ganador sería José Antonio Kast.

