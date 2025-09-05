Hombre pierde los estribos en vivo y muestra sus partes íntimas en plena transmisión del matinal de Chilevisión: «Terrible, como lo desveo…»

Una insólita situación ocurrió esta mañana en el matinal de Chilevisión.

El equipo periodístico de «Contigo en la Mañana» se encontraba en medio de un allanamiento en la comuna de La Pintana, esto en el marco de los casinos clandestinos del sector. Mientras la Policía de Investigaciones realizaba el procedimiento, un hombre llegó rápidamente para intimidar al comunicador Tomás Cancino.

En plena transmisión: hombre muestra sus partes íntimas frente a la cámara

Sin embargo, lejos de los insultos y palabrerías del sujeto, lo que llamó la atención e impacto a todos fue una peculiar acción del hombre en cuestión.

En medio de las groserías y el ataque al equipo, el hombre realizó una obscena acción: Mostró sus partes íntimas.

Desde el estudio rápidamente se manifestaron. «No queremos ver», «Nooooo», pero las quejas no fueron suficientes, ya que el hombre mostró toda su humanidad en vivo y en directo.

«¡Qué terrible, como lo desveo«, señalaron desde el estudio.

Tomás Cancino, quien estaba a cargo del móvil, pidió disculpas tras lo sucedido: «Perdón, es que estamos tan sorprendidos como ustedes», aseguró, tras la insólita reacción del hombre.

“Ahí apuntaría (refiriéndose a la cámara) al cielo. No lo mostremos más, porque corremos riesgo. Estamos en horario de protección al menor», cerró Eduardo de la Iglesia tras la tensa situación que se vivió en el matinal de Chilevisión, «Contigo en la Mañana».

