  • EN VIVO

Auditora llamó al Rumpy por amor y confesó lo peor: «Elegí creer en mi hija, por sobre todo en esta vida»

Esta auditora confesó en El Chacotero Sentimental una aventurilla que vivió con una persona lejana. Sin embargo, su corazón habló y reveló un secreto oculto.

11 Sep, 2025. 17:38 hrs

VIDEOS RELACIONADOS

Contenido patrocinado

VIDEOS MÁS VISTOS