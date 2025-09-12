Periodista Natalia Mandiola reveló que fue víctima de abuso sexual: Familiares y el hijo de una amiga de su madre

Una reconocida periodista impactó luego de revelar que fue víctima de abuso sexual cuando era menor de edad.

Fue en el pódcast «Mamá sin progres» donde Natalia Mandiola, ex comunicadora de La Red, reveló la noticia.

En este contexto, mientras hablaban sobre la desconfianza en la gente por la protección de su hija, contó lo sucedido.

«Sí, sufrí abuso de dos familiares y violación del hijo de una amiga de mi mamá, entonces venía con hartos traumitas», comenzó diciendo.

Además, agregó que: «Inconscientemente, yo quería que mi hijo fuera hombre, para que no pasara todas las cosas que yo pasé, que fueron rudas, que las hablé muy grande, nunca las hablé chicas, porque tenía miedo, me sentía culpable, sucia, un montón de cosas. No digna del amor».

El crudo testimonio de Natalia Miranda

«Yo creo que la vida me hizo madurar muy rápido, no tener un papá, una imagen paterna y ver que la gente te pasaba a llevar y se sentía con ese derecho de pasarte a llevar porque no había un hombre en tu casa, lo viví desde muy chica», reflexionó.

«Con familiares, con gente a tu alrededor, también como veían a una mamá sola, yo creo que se sentían quizás con, como con ese derecho de decir como ‘aquí no va a pasar nada’, ¿cachai?», continuó la periodista.

«Quizás ante la gente era más confiada… como ‘ah, es el primo, filo, el tío abuelo, ah el amigo’. Hoy día me da lo mismo si es mi suegro, o sea yo, si es el amigo, yo soy una persona super desconfiada y soy una persona muy desconfiada con mi hija», señaló, siendo muy apoyada en redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mamas In Progress (@mamasinprogress)

También puedes leer en Radio Corazón: José Antonio Neme sorprendió a todos con nueva faceta: Detalló cómo serán sus escenas