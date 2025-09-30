Revelan audio de tensa discusión entre Raquel Argandoña y Daniella Campos: «No soy ni mara.. ni put…»

Fuertes son las declaraciones que reveló el programa de espectáculos Que te lo Digo en la jornada del lunes.

Resulta que, en una reunión de Pauta de Sígueme, Raquel Argandoña y Daniella Campos se habrían enfrascado en una discusión donde se dijeron absolutamente de todo.

El suceso ya había sido dado a conocer por Campos. Sin embargo, ahora fue Sergio Rojas quien entregó detalles de lo sucedido.

“Estaban en reunión de pauta y llega Raquel Argandoña, directamente a increpar a Daniella Campos. Hace callar al editor y le dice: ‘¡Cállate, esto no es contigo!’, como si fuera un mocoso”, comenzó diciendo.

Según el comunicador, varias personas tendrían el registro. Incluso, el periodista utilizó su canal de difusión para publicar el audio completo.

Además, señaló que por motivos legales, durante la emisión del programa solo se podía leer la transcripción del registro.

¿Qué se dijeron Raquel Argandoña y Daniella Campos?

«Mira, Campos, te voy a decir una cosa. Cuando hablas de un individuo y haces público algo que había salido con Sergio Rojas fue sumamente injusto», comenzó diciendo Argandoña, refiriéndose a la foto filtrada por su ex pareja.

Además, agregó que: «Mira, yo te lo voy a decir porque yo no soy ni mar… ni pu… Pero tú ayer dijiste que el pi… de Félix Ureta no era el de esa fotografía, y tú sabías que no era porque se lo dijiste a Viñuela. Y yo enfrento las hue…. Porque tú dijiste que había fotografiado el pi… de Félix o lo había filmado y se lo había mandado a Hernán Calderón. Te lo vuelvo a decir: Daniella mar… Campos».

«¿Cuándo dije eso?», se defendió Campos.

«¡Escúchame! Se lo dijiste. Yo no soy ni mar… ni pu…», respondió «La Quintrala» enfurecida.

En medio de la discusión, Argandoña hizo callar al editor del programa: «Cállate, por que no es contigo», lanzó.

«Preocúpate de la foto que te sacó a ti Hernán Calderón con tu zo… que se la anda mostrando a todos sus amigos, porque cuando te estabas acostando con él tu costumbre es regalar un sostén. Así que tú eres una pu… y mar…, y te lo digo en tu cara. Ten mucho cuidado conmigo porque tú no me conoces», cerró Raquel Argandoña.