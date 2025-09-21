¿Por qué cerrarse a la posibilidad?: Kathy Salosny se sinceró sobre su orientación sexual

Kathy Salosny fue una de las últimas invitadas al más reciente capítulo de Only Friends, estelar de los sábados de Mega. En el capítulo, habló sobre su vida alejada del mundo del espectáculo.

Dentro de la conversación con José Antonio Neme, la excomunicadora habló sobre su orientación sexual.

Kathy Salosny se sinceró sobre su orientación sexual

En el programa, le preguntaron a Kathy Salosny por su libro, «El abuso no es espectáculo«, en el que relató que le encantaría «tener un compañero o una compañera«, además de señalar que no tiene una definición sexual.

«Una tiene la cabeza abierta a vivir la experiencia que aparezca, ¿por qué cerrarse a la posibilidad? (…) uno finalmente se enamora de las personas«, respondió la comunicadora.

«Yo no quiero que me califiquen si soy gay, si soy lesbiana, yo me enamoro de las personas, si es mujer, me enamoro de una mujer y si es un hombre, bueno, pero es la persona», aclaró Kathy Salosny.

Eso sí, en la conversación, Kathy Salosny aseguró que no está buscando pareja, y que está enfocada en otros aspectos de la vida.

En esa misma línea, criticó la presión que se le ha puesto encima: «Hay algo que pasa mucho acá, de que necesitan poder etiquetarte en algo. Como yo no tengo hijos, como yo no tengo pareja, entonces… lesbiana, es como una conclusión y me enferma eso, andan cuchicheando».

Por otro lado, el conductor, José Antonio Neme, le preguntó directamente si es que alguna vez había tenido algo con una mujer, a lo que respondió: «Me pasó una vez (…) no me sentí cómoda la verdad«.

