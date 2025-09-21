«Pensamos que sería para siempre y hoy te veo partir»: Roon Antonio se sinceró tras muerte de su expareja

Uno de los integrantes de Mundos Opuestos, y periodista, Roon Antonio, compartió una emotiva publicación en sus redes sociales.

En ella, comunicó que su expareja, Nicolás, falleció recientemente por una enfermedad. El periodista, Roon Antonio, le dedicó un profundo mensaje.

Roon Antonio se sinceró tras muerte de su expareja

Roon comenzó el extenso párrafo así: «A los 17/18 años me enamoré por primera vez de un hombre. Lo amé con locura (obsesivamente). Aprendimos, exploramos, sentimos, lloramos, reímos, corrimos de felicidad, nos pegamos el show, enfrentamos a la sociedad y a nuestras familias de la mano».

«Luego terminamos, volvimos, terminamos y así sucesivamente. Nos juntábamos a escondidas de nuestros amigos para que no nos juzgaran por no poder separarnos. ¡Tantas locuras!», explicó.

En esa misma línea, siguió contando su vínculo con el joven: «Junto al Nico vivimos muchas primeras veces y nos sentimos como dos jóvenes rebeldes, imparables y con el mundo en nuestras manos».

«Hace unos días colgué el celular; hablamos por mucho rato. Quiso despedirse de su primer gran amor. Diez años después, una maldita enfermedad le quita la posibilidad de seguir en este plano«, agregó.

Así, Roon Antonio, relató sus últimos momentos juntos:

«Estoy muy agradecido de habernos despedido, de conversar ahí, en su cama del hospital. Nos tomamos de las manos y recordamos nuestra historia. Nos dijimos cosas que nunca hablamos y que hoy, con madurez, logramos entender. Atesoro cada palabra de lo que compartimos y el haber sellado esa charla con el abrazo más grande y profundo que nos dimos en años».

«Gracias por esa honestidad. Te hago este homenaje porque contigo aprendí, contigo entendí. Juntos pensamos que sería para siempre y hoy te veo partir, prometiéndonos volver a encontrarnos. Para que, esta vez, no aguantemos las ganas de reírnos con ese humor tan especial que tanto nos divertía y unía«, confesó.

Para cerrar, le dirigió unas emotivas palabras: «Te fuiste siendo la persona más valiente que jamás imaginé. Te extrañaré, mi Nico. Tanto sanamos. Que Dios ilumine tu camino y te tenga en su santo reino. Que así sea. Chao, pingüino. Nos vemos en los sueños, te hablaré mucho».

Ver esta publicación en Instagram

