Popular periodista de Mega renuncia a la señal luego de 6 años en pantalla: «Fue bastante complicado»

La periodista y deportista Macarena del Real confirmó recientemente que decidió dar un paso al costado en Mega, canal en el que trabajaba desde 2019.

Su vínculo con la estación comenzó en diciembre de ese año, cuando realizó su práctica profesional. En primera instancia se integró al equipo de Deportes, pero con el tiempo se trasladó al área de cambio climático, lo que luego le abrió la puerta a ser parte del equipo de Meteorología junto a Jaime Leyton y Alejandro Sepúlveda.

En entrevistas anteriores, la comunicadora había explicado que aceptar ese desafío fue natural para ella: “Yo acepté porque sentí que se alineaba mucho con mi personalidad y con quien soy fuera del canal. O sea, yo soy periodista, pero también montañista, deportista, entonces así entré al área de Meteorología”, señaló en su momento.

Más allá de su rol en televisión, la joven de 27 años ha mostrado en redes sociales su vida ligada al deporte y a la montaña, participando incluso en exigentes competencias.

Macarena del Real tras salida de Mega

Sobre su salida, fue la propia periodista quien lo confirmó en Instagram: “Renuncié a Mega, el canal donde crecí personal y profesionalmente. Me voy agradecida y tranquila con mi decisión”, escribió en una story.

En un video publicado en la misma red social, volvió a referirse al tema: “Sí, los rumores eran ciertos. Es verdad, renuncié a Mega. Difíciles las despedidas, porque cuando uno quiere salir de un lugar, muchas veces tiene que dejar atrás a personas a las que uno le tiene mucho cariño, así que eso fue bastante complicado”, expresó.

