  • EN VIVO

¿Vuelve la lluvia a la capital?: Jaime Leyton entregó en Mega el pronóstico para los próximos días en Santiago

El meteorólogo de Mega dio a conocer su pronóstico climático para lo que resta de semana. ¿Regresan las precipitaciones? Acá los detalles.

04 Sep, 2025. 17:18 hrs

 

 

VIDEOS RELACIONADOS

Contenido patrocinado

VIDEOS MÁS VISTOS