Pese a prueba de ADN positiva, cantante chileno niega paternidad: «Sentí que no era mío» e «instinto»

Hace algunos días, una «funa» sacudió a Juan David Rodríguez, cantante nacional y ex participante de «Rojo».

En ese contexto, fue uno de los invitados a «Primer Plano», donde negó su paternidad, tema que ha sido debatido en redes sociales.

Es importante mencionar que el ganador de «Rojo» estuvo con reclusión nocturna, tras el no pago de la pensión alimenticia a Yamila Rosales, madre de su hijo.

La controversial entrevista a Juan David Rodríguez en Primer Plano: Negó paternidad

En la entrevista de Chilevisión, Rodríguez aseguró que el pequeño no sería su hijo. Lo más peculiar es que no tiene pruebas y argumentó con «su instinto» y que no siente que sea su «linaje».

Asimismo, siguió abordando el tema, entregando detalles en la entrevista realizada por Primer Plano.

«Cuando veo nacer a Juan David Rodríguez Rosales (nombre de su hijo), yo creo que no podemos ser tan mecánicos en la vida porque hay sensaciones, wey, hay corazonadas», comenzó diciendo.

Además, agregó que «Si alguien me niega que la sangre es sangre… Sentí que no era mío». Por otro lado, indicó que «llegó una sensación».

El panel lo criticó rápidamente, y cada integrante cuestionó la conducta del cantante nacional.

«Vi una guagüita nacer, al igual que dos guagüitas antes, y sentí angustia», continuó.

Por otro lado, Juan David Rodríguez cuestionó las pruebas de ADN: «¿De qué estamos hablando? ¿De qué país estamos hablando? Acá no soy solamente yo, hay una familia atrás sufriendo (…) ¿Por qué un papá no puede arrepentirse y decir ‘xuxa, la cagué, no era mi hijo’».

Es necesario mencionar que el artista se realizó una prueba de ADN, la que salió positiva. No obstante, señala que no fue totalmente legal.

