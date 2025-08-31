«Fue muy difícil»: Jean-Philippe Cretton recordó cuando tuvo que entregar la información del accidente de Felipe Camiroaga

Jean-Philippe Cretton fue uno de los invitados al último capítulo de Only Friends, el programa de conversación y dinámicas de Mega. El rostro de TVN compartió en el programa junto a Pilar Cox, Fernando Godoy, Ingrid Cruz, y la conductora, Fran García-Huidobro.

Jean-Philippe relató uno de los momentos más duros en su carrera, y en la historia de la televisión. El accidente de Juan Fernández en 2011, en el que falleció Felipe Camiroaga. En ese entonces, un joven Jean-Philippe Cretton fue el encargado de dar la noticia en TVN.

Jean-Philippe Cretton recordó cuando tuvo que entregar la información del accidente de Felipe Camiroaga

El animador de Mi Nombre Es, recordó el duro momento en que tuvo que anunciar «Ese fue un día súper tenso, porque los rumores de que algo estaba pasando comenzaron muy temprano, como a mediodía«.

Cabe recordar que Jean-Philippe Cretton en ese entonces era el conductor de Calle 7, espacio juvenil de entretención y competencias, que comenzaba a las 18:00 horas.

«Imagínate, todo ese recorrido desde las 12 hasta las 6«, agregó.

También, recordó las críticas que recibieron en redes sociales, por seguir con su programación normal: «El ambiente se cortaba con tijera. Estaba muy tenso todo en TVN durante todo el día, y nosotros comenzamos este programa como si nada pasara«.

Y finalmente, llegó el momento de confirmar la información, justo en medio del programa, que fue interrumpido por el propio Jean-Philippe Cretton: «En un momento me hacen interrumpir esta competencia y me hacen entregar esa información«.

«Y fue, claro, fue muy difícil. Bueno, ahí de inmediato se genera el paso a prensa, obviamente, pero sí, fue súper complejo. Yo además estaba muy novato», cerró el comunicador.

