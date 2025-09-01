Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía «Baby Bandito» antes de morir: «Habíamos hablado hace dos días…»

En la jornada de este fin de semana, se comunicó el deceso de Kevin Olguín, popularmente conocido como «Baby Bandito».

Olguín se encontraba en Cerro Navia, y fue asesinado junto a su pareja Karina mientras se encontraba manejando por el sector. Las circunstancias del delito aún siguen en investigación.

En ese contexto, un artista urbano y amigo de «Baby Bandito» utilizó sus redes sociales para despedirlo tras el suceso.

Apodado como «Mantequilla», posteó sentidas palabras y adjunto registros con la compañía de Kevin Olguín, quien recordemos, fue uno de los participantes del «robo del siglo».

Asimismo, el urbano reveló cuál era uno de los últimos planes de «Baby Bandito».

Este era el plan pendiente de Kevin Olguín

«Hermanito, te quiero mucho. Dios te bendiga en su santo reino. Dios le dé consuelo a su familia, siempre fuiste una linda persona, hermano mío», comenzó diciendo mediante su cuenta de Instagram.

Asimismo, adjunto una captura de pantalla, donde aparece realizando una videollamada junto a Olguín, y reveló uno de sus planes pendientes. «Hace dos días habíamos hablado, Baby Bandito. De tu familia, que estabas bien y que te ibas al extranjero. Manito, te quiero mucho, dios, te bendiga en tu santo reino. Dios le dé consuelo a su familia. Siempre fuiste una persona linda».

Para cerrar, «Mantequilla» indicó que: «Siempre estarás en nuestros corazones, siempre fuiste real. Dios te bendiga y de consuelo a tu sangre. Nuestras locuras y travesías quedarán en la historia, mi hermano, al igual que tú, mi sangre».

