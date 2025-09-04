Director de Canal 13 es ligado a red de bots que difunde fake news y mensajes de odio contra Jara, Matthei y Boric: Gobierno ya se pronunció

En las últimas horas, CHV Noticias dio a conocer un reportaje, donde se revela a los «bots» (cuentas anónimas) que se dedican a difundir noticias falsas y campañas de odio en contra de figuras políticas: en este caso Mattei, Jara y el presidente Gabriel Boric.

Uno de los vinculados fue Patricio Góngora, director de Canal 13. Según la información, él estaría detrás de la cuenta Patitoo Verde, una cuenta que de ultraderecha que critica extremamente al gobierno de turno.

Esto se sabe del controversial caso

El reportaje de Chilevisión reveló que una mujer estuvo infiltrada en un grupo de bots. Por lo mismo, desveló quién está detrás de estas cuentas falsas que se mueven a través de X (antiguamente Twitter).

El sujeto en cuestión sería Ricardo Inaiman Barrios, con quien se juntó una vez.

El mismo reconoció que Patricio Góngora sería quien está detrás de Patito verde, una de las cuentas bot.

El comunicador negó estas declaraciones. No obstante, la investigación del medio reveló algunas pistas que lo relacionan con la cuenta que infunde odio en redes sociales.

Camila Vallejos se refirió al reportaje de CHV

Luego de la emisión del contenido, Camila Vallejos, ministra secretaria general del Gobierno, rompió el silencio tras los hechos emitidos.

La política utilizó su cuenta de X para pedir que los aludidos se pronuncien al respecto.

«Nos preocupa cuidar la convivencia cívica y la democracia, desde un primer momento hemos criticado las campañas desde cuentas anónimas que se han desplegado instalando mentiras para afectar a la candidata Matthei, al Gobierno y al propio Presidente», comienza el comunicado.

Además, agregó que: «El debate y la libre expresión son parte de la democracia, pero las fakes y el odio orquestado en redes, las socavan».

«Lo planteado por la investigación de CHV es muy grave y esperamos que los aludidos se pronuncien, especialmente el señor Patricio Góngora Torreblanca, miembro del directorio de Canal 13», cerró.

Sobre reportaje de CHV, como Gobierno queremos señalar: 1. Porque nos preocupa cuidar la convivencia cívica y la democracia, desde un primer momento hemos criticado las campañas desde cuentas anónimas que se han desplegado instalando mentiras para afectar a la candidata Matthei,… — Camila Vallejo Dowling (@camila_vallejo) September 4, 2025

Patricio Góngora renuncia a Canal 13

Recientemente, Canal 13 emitió un comunicado donde informa la salida de Góngora de Canal 13.

«Canal 13 informa que hoy, jueves 4 de septiembre, Patricio Góngora Torreblanca presentó su renuncia al cargo de director de la compañía», comenzaron diciendo.

Además, agregaron que: «La estación agradece su gestión y el aporte realizado durante el período en que integró el Directorio, cargo que asumió en septiembre de 2023».

«Canal 13 reafirma su compromiso con un periodismo independiente y responsable, fiel a su propósito de transformar y enriquecer la vida de las personas a través de contenidos y plataformas que informan, entretienen y emocionan con responsabilidad», cerraron.