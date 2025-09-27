«Perdimos todo nuestro catálogo»: Dunga de La Combo Tortuga reveló en Radio Corazón el problema que tuvieron con Spotify

Dunga, vocalista de La Combo Tortuga, estuvo de visita en Radio Corazón, para conversar en la Toca Doble junto a Giancarlo Santangelo. El cantante llegó hasta la 101.3 para hablar sobre su nueva colaboración «X si te arrepientes«, junto a Drefquila.

Dentro de la conversación, el cantante reveló una difícil anécdota para el grupo, cuando tuvieron que comenzar prácticamente desde cero en Spotify, ya que por problemas con «Providers», perdieron todo el catálogo.

La Combo Tortuga reveló en Radio Corazón el problema que tuvieron con Spotify

Dentro de la conversación con nuestro Giancarlo, Dunga le reveló una grave situación que afectó a La Combo Tortuga: «No sé si supiste que nosotros perdimos todo nuestro catálogo y empezamos desde cero con los oyentes mensuales. Desde cero, se nos bajaron todas las canciones«.

«Nos decían: ‘No está el Feo pero Rico, no está esta canción ni esta canción‘», explicó.

Ante la sorpresa de nuestro locutor, que preguntó qué había pasado, Dunga respondió: «Hubo un problema ahí con las plataformas, con los agregadores. Y se nos bajó, se nos cayó el catálogo».

Aun así, comentó que tuvieron que empezar desde cero: «Tuvimos que subir todo desde el principio, o sea desde cero«. «¿O sea que recién están subiendo canciones?», preguntó Giancarlo, a lo que Dunga respondió: «Ya se subieron todas, pero las reproducciones y todo eso se perdió«.

Por último, eso sí, reveló: «Estamos muy contentos ya porque estamos en el millón de oyentes mensuales, y empezamos desde cero«.

