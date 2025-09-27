Mujer le pidió a ChatGPT que le diera números para la lotería y ganó millonario premio

El caso de esta mujer en Estados Unidos se hizo viral a nivel mundial. Resulta que la adulta mayor, que no jugaba usualmente la lotería, decidió pedirle ayuda a ChatGPT, que acertó casi todos los números.

La señora consiguió llevarse 150 mil dólares de premio, algo así como 140 millones de pesos chilenos.

Le pidió a ChatGPT que le diera números para la lotería

Esta historia ocurrió en Virginia, Estados Unidos, cuando Carrie Edwards, una adulta mayor, le pidió a la inteligencia artificial recomendaciones de números para jugar.

Según consignó T13, la mujer le habría pedido a ChatGPT: «Le dije: ChatGPT, háblame… ¿tienes números para mí?». Primero la IA no respondió, pero terminó entregando sugerencias de números.

Tras la recomendación de la IA, la mujer hizo caso, y terminó acertando 4 de los 5 números principales, lo que le significaría un premio de 50 mil dólares. Sin embargo, añadió la opción del Powerball por un dólar, lo que también acertó, triplicando su ganancia. Si bien no se llevó el premio mayor, logró quedarse con 150 mil dólares, una cifra aproximada de 140 millones de pesos.

Lo más increíble de la historia de Carrie Edwards, es el final que tuvo. Resulta que la anciana decidió rechazar el dinero, pero no directamente, sino que lo donará.

En específico, el dinero llegará a tres fundaciones: Asociación de Degeneración Frontotemporal (AFTD), Shalom Farms y la Navy-Marine Corps Relief Society.

Con esta contribución, Carrie Edwards, junto a ChatGPT, ayudarán a la investigación médica, a la comunidad, y también de cierta forma a las fuerzas armadas de su país.

