Auditora confesó en El Chacotero Sentimental la historia de su cuñado: «Vi como se metía con mi otra hermana»

Esta auditora de 3.1 le confesó al Rumpy que hace tiempo no ve a sus sobrinas. Sin embargo, todo se debe a una embarraita' que sucedió hace años.

26 Sep, 2025. 17:39 hrs

