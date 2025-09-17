  • EN VIVO

¡Estos son los 15 ganadores de las gift cards de $100 mil de Radio Corazón!

El concurso ya tiene a sus afortunados ganadores de Arica a Punta Arenas. Todos ellos respondieron con la frase correcta “Yo escucho Radio Corazón” y ahora celebrarán este 18 con $100 luquitas extra.

17 Sep, 2025. 14:47 hrs
Ganadores Gift Card
Radio Corazón

En Radio Corazón estamos felices de anunciar que ya tenemos a los  afortunados ganadores de nuestras gift cards de $100.000 para supermercado, quienes podrán disfrutar de unas Fiestas Patrias inolvidables.

Durante la jornada del 17 de septiembre realizamos los llamados en vivo y, tal como lo anunciamos, solo quienes respondieron con la frase “Yo escucho Radio Corazón” lograron llevarse el premio directo al bolsillo. Y vaya que nuestros auditores estaban atentos, porque desde distintas ciudades de Chile nos contestaron con el entusiasmo que siempre caracteriza a La Número Uno.

En total fueron 15 ganadores a lo largo del país, desde el norte hasta el sur, quienes ya están listos para preparar la mejor mesa dieciochera junto a su familia y amigos. Empanadas, asado, choripanes, bebidas y todo lo necesario para celebrar como corresponde, gracias a este cariñito que entregamos con mucho corazón.

Queremos agradecer a todos los que se inscribieron y participaron en este concurso. Una vez más, demostraron que la Corazón está presente en cada rincón de Chile y que nuestra comunidad de auditores sigue creciendo día a día.

¡Felicitaciones a los ganadores y gracias por seguir acompañándonos! Y atentos, porque en Radio Corazón siempre tenemos sorpresas y concursos pensados especialmente para ti.

Estos son los ganadores de las gift cards de Radio Corazón

Ganadores Vacilón Matinal:

  • Mauricio Fuentes Osores
  • Camila Cisternas
  • Nancy Paola Martín

 

Ganadores La Mañana de la Corazón:

  • Tatiana del Pilar Quezada
  • Yessenia Cura Palacios
  • Johanna Gutiérrez Muñoz
  • Carola Salazar Retamal
  • Ricardo Cortez Perez

Ganadores Festival de la Corazón:

  • Susana Aravena Moya
  • Paola Rodríguez Molina
  • Raquel de las Mercedes Amariles Chávez

 

Ganadores La Corazón Toca Doble:

Programa en emisión…

 

 

Contenido patrocinado