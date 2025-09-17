¡Estos son los 15 ganadores de las gift cards de $100 mil de Radio Corazón!

En Radio Corazón estamos felices de anunciar que ya tenemos a los afortunados ganadores de nuestras gift cards de $100.000 para supermercado, quienes podrán disfrutar de unas Fiestas Patrias inolvidables.
Durante la jornada del 17 de septiembre realizamos los llamados en vivo y, tal como lo anunciamos, solo quienes respondieron con la frase “Yo escucho Radio Corazón” lograron llevarse el premio directo al bolsillo. Y vaya que nuestros auditores estaban atentos, porque desde distintas ciudades de Chile nos contestaron con el entusiasmo que siempre caracteriza a La Número Uno.
En total fueron 15 ganadores a lo largo del país, desde el norte hasta el sur, quienes ya están listos para preparar la mejor mesa dieciochera junto a su familia y amigos. Empanadas, asado, choripanes, bebidas y todo lo necesario para celebrar como corresponde, gracias a este cariñito que entregamos con mucho corazón.
Queremos agradecer a todos los que se inscribieron y participaron en este concurso. Una vez más, demostraron que la Corazón está presente en cada rincón de Chile y que nuestra comunidad de auditores sigue creciendo día a día.
¡Felicitaciones a los ganadores y gracias por seguir acompañándonos! Y atentos, porque en Radio Corazón siempre tenemos sorpresas y concursos pensados especialmente para ti.
Estos son los ganadores de las gift cards de Radio Corazón
Ganadores Vacilón Matinal:
- Mauricio Fuentes Osores
- Camila Cisternas
- Nancy Paola Martín
Ganadores La Mañana de la Corazón:
- Tatiana del Pilar Quezada
- Yessenia Cura Palacios
- Johanna Gutiérrez Muñoz
- Carola Salazar Retamal
- Ricardo Cortez Perez
Ganadores Festival de la Corazón:
- Susana Aravena Moya
- Paola Rodríguez Molina
- Raquel de las Mercedes Amariles Chávez
Ganadores La Corazón Toca Doble:
