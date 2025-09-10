  • EN VIVO

Auditora contó su historia de venganza en El Chacotero Sentimental: «Me dijo que no servía para nada y le di de su propia medicina»

Hoy recordamos este clásico, donde una mujer confesó que su esposo se portó como el "loly" por años. Sin embargo, apareció un amigo de su pareja y todo cambio.

10 Sep, 2025. 17:44 hrs

 

