José Antonio Neme entrega pistas de su voto en las próximas elecciones presidenciales y explica el motivo: «No tengo otra alternativa»

José Antonio Neme sigue dando que hablar. Recientemente, el periodista entregó detalles sobre su postura política en el marco de las próximas elecciones presidenciales.

No obstante, no reveló el candidato exacto, pero sí aseguró que no será nadie de los que lideran las encuestas ni de los «favoritos».

Pero ojito, ya que entregó un gran «spoiler» respecto a su decisión.

Neme entregó pistas sobre su voto en las próximas elecciones presidenciales

El comunicador de Mega suele transmitir en vivo con la tarotista Latife Soto. Fue en ese espacio donde el rostro de Mega entregó sus declaraciones.

Primero, confesó que su voto será para un hombre, descartando a Kast y Kasier. «Yo no voy a votar ni por Jara ni por Kast ni por Matthei ni por Kaiser», detalló.

«La gente empezó a decir en la semana que yo iba a votar por Parisi, por Meo, por Artés. Mira, están ellos y Harold, puede ser cualquiera de ellos», señaló.

En la misma, indicó que su decisión ya está tomada. Sin embargo, se lo guardará para él «por una serie de razones personales que no voy a revelar, porque son parte de mi intimidad ciudadana».

«Es por Artés, por MEO, Parisi o Harold. No tengo otra alternativa» cerró.

La predicción de Latife Soto en conversación con José Antonio Neme

En este contexto, y en la misma transmisión que realizaron por redes sociales, Latife Soto entregó una predicción relacionada con la carrera presidencial.

«A la cabeza va Jara, pero ojo, va a ir bajando igual que Kast», comenzó diciendo.

Además, agregó que: «Jara va ir en bajada, Kast también va a ir bajando, Matthei se mantiene. Vamos a tener noticias, pero, por otro lado… se van a ir peleando, será una carrera sucia, porque se preocupan de eso y no de lo que la gente necesita. Parece que no les interesa».

“Ellos están pendiente de bajar al que está más alto, aunque sea con un invento», concluyó la guía espiritual.