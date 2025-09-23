  • EN VIVO

Destacada figura de CHV impactó con brutal relato: Acusó abuso sexual por parte de sacerdote

Una reconocida figura de televisión impactó al revelar que sufrió abuso sexual por parte de un sacerdote. Acá los detalles.

23 Sep, 2025. 10:32 hrs
Kurt Carrera
Instagram@kurtcarrera

Recientemente, un reconocido rostro de televisión relató una traumática experiencia que vivió en su juventud.

El sujeto en cuestión es Kurt Carrera, quien acusó al sacerdote Amador Soto, quien fue muy cercano a él.

«Para mí era el Padre Hurtado», explicó el humorista en conversación con La Cuarta.

Asimismo, detalle que debido a su gran confianza, lo acompaño en diversos viajes a lo largo del tiempo.

No obstante, en un viaje a Rancagua todo cambio, esto luego de que se vieran obligados a quedarse en un hostal por la noche. «Él hacía cuestiones, le pasaban plata y la juntaba. Hasta que se nos hizo tarde, de noche, y nos quedamos en una pensión que él ya conocía», explicó.

Kurt Carrera y su traumática experiencia

«No había luz, era un pueblo. No sé a qué hora habrá sido, que yo estaba durmiendo de espalda, y sentí que me hacían cariño y me movía un poco», confesó.

«En mi mente decía: ‘¿Qué es esto?’ No entiendo por qué…’. Entonces dije: ‘Padre’. Sacó la mano el huevón y me dijo: ‘¿Sí?’. ‘Nada’, le respondí, ‘¿a qué hora nos levantamos mañana?’. ‘Temprano’, me contestó», continuó.

Además, agregó que: «Yo —huevón— me di vuelta mirando para arriba, no veía nada: oscuridad… Y volvió a atacar, y ya me tocaba por debajo. Ahí juro que mi mente hizo cortocircuito, o es lo que creo».

«No me acuerdo de haberlo dejado ni de haber devuelto esa camioneta. La tengo borrada esa huevada… No sé si me tocó o no, o me violó, no sé, no tengo idea, no podría decirlo», detalló.

Respecto a su confesión, aseguró que dejó pasar varios años: «No lo hablé hasta ya adulto; creo que recién a los 30 y tanto. Pasó el tiempo, después lo recordé y un día le conté a mi madre, que para mí fue una liberación, porque mi madre era legionaria de María».

Kurt Carrera señalo que contó el suceso de manera pública, y luego de eso lo llamaron curas de la época. «Criminalmente, hay un seguimiento, hay gente afectada, que fue más grave, ¡se las violaron así en mala!».

Respecto a su paradero, asegura que no sabe donde está. «¿Está vivo? ¿Está muerto? Nunca más lo vi», continuó.

«Hoy, ya viejo, 51 años: me gustaría encontrármelo para decirle un par de cosas, huevadas que tengo atoradas. Pero bueno: si se da; si no, da lo mismo. Ya no me importa», cerró el ex Morandé con Compañía.

