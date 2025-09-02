La sensible pérdida que enluta a Pedro Engel: «Fueron muchos años…»

Recientemente, el reconocido tarotista Pedro Engel impactó a sus seguidores luego de comunicar una sensible noticia.

Fue a través de sus redes sociales donde entregó la delicada información, revelando el fallecimiento de una de sus amigas más queridas.

Apodada como «purita», Engel adjunto una fotografía de ella y le dedicó unas sentidas palabras.

Muere cercana amiga de Pedro Engel

Pedro Engel se despidió de su cercana con un emotivo mensaje, donde le agradece por todas las experiencias: «Nuestros caminos se unieron para crecer, y cada paso que dimos estuvo lleno de un amor sin límites. Recuerdo que nuestros momentos de apoyo fueron un regalo invaluable, una demostración de un amor sin límites. Gracias por existir, por tu presencia constante y por ser mi amiga del corazón».

Además, el guía espiritual agregó que: «He estado pensando en nuestra amistad y en lo mucho que significó para mí. Fueron años, muchos años, en que nos ayudamos en las tormentas y celebramos tantos días de sol».

«Este no es un adiós, es solo un “hasta que volvamos a encontrarnos”. Purita ,Te llevo conmigo en el alma», se despidió Pedro Engel de su gran amiga.

Reacción de los usuarios a la publicación de Pedro Engel

Los cibernautas no dudaron en dejar sus comentarios, mandando apoyo para el tarotista en este difícil momento.

Además, Engel aclaró que ella fue una gran amiga, luego de comentarios como: «Que linda pareja, ojalá hubiera más ejemplos como los de Uds, me hacen creer en el Amor y el matrimonio».

«La amistad es el regalo del universo donde elegimos un pariente donde la única sangre existente es la que bombea el corazón de amor. Le envío, un abrazo» y «soy testigo de todo lo que se adoraban! ¡Grandes compañeros de camino! Eternidad para esa hermosa amistad», fueron algunos de los comentarios en la publicación de Pedro Engel.

