A 14 años de la tragedia: Hermana de Felipe Camiroaga sorprende subiendo foto nunca antes vista del animador

En la jornada de hoy, martes 2 de septiembre, se cumplen 14 años de la muerte de Felipe Camiroaga en la tragedia de Juan Fernández.

Fueron 21 personas las que murieron en el fatal accidente Aéreo C-212 Aviocar FACH, luego de caer en la isla de Juan Fernández.

Sin duda, un accidente que marcó la historia de nuestro país, ya que en el interior de la avioneta se encontraba parte del equipo del «Buenos días a todos», entre ellos el querido comunicador Felipe Camiroaga.

Hermana de Felipe Camiroaga sube foto inédita a redes sociales

Hoy, el legado de Felipe Camiroaga se recuerda más que nunca. En ese contexto, su hermana, Soledad, utilizó sus redes sociales para compartir un sentido mensaje, acompañado de una fotografía nunca antes vista del ex rostro de televisión.

Según explica soledad, el registro es de 1998, y aparece Felipe Camiroaga junto a su padre, disfrutando el día en una piscina.

«Hoy el corazón late fuerte por los dos. Por Felipe, que desde el cielo sigue presente en la memoria y el cariño de todo un país. Y por nuestro padre, que hoy enfrenta una operación al corazón con la misma fortaleza y ternura que siempre lo han definido», escribió en la descripción de la publicación.

«Esta foto del ‘98, en la piscina, nos muestra como eran regalones, luminosos, profundamente unidos. Porque cuando el amor es real, nunca se va», concluyó.

Rápidamente, la foto se llenó de comentarios y buenos deseos, recordando a Felipe y mandando energía positiva para su padre, quien hoy será operado del corazón.

Las mejores vibras para su papá y que tenga una pronta recuperación y seguro desde el cielo Felipito estará acompañándolo», «Que todo salga bien con Don Jorge. De seguro, Felipe lo estará cuidando desde el cielo. Muchos cariños» y «Muchas gracias por compartir estos tesoros y deseando que todo salga bien», fueron algunos de los comentarios de los fieles seguidores de Felipe Camiroaga.

