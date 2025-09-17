Kidd Voodoo llega a Bresh X Sátiros: Cuándo, dónde y entradas para la masiva fiesta de Halloween

¿Aún no decides qué hacer para Halloween? En Radio Corazón te traemos un panorama asombroso, de la mano de la fiesta BRESH y Kidd Voodoo, el artista del momento.

La Fiesta más linda del mundo anunció su nueva fecha para el próximo 1 de noviembre en Espacio Riesco. Santiago será testigo de una noche explosiva, llena de misterio y sorpresas.

Una increíble segunda fecha donde se mezclarán la música, la fantasía, los artistas y las luces. Todo esto sucederá en la fiesta más icónica del planeta: BRESH X SATIROS, que en esta oportunidad se une con Sátiros para una experiencia única.

Será una jornada especial donde lo más lindo se une con la celebración de Halloween. Esto permitirá que miles de asistentes vivan una experiencia nunca antes vista en uno de los recintos con mayor capacidad del país.

En esta segunda versión dirá presente el artista nacional que batido todos los récords en el país. La popularidad de Kidd Voodoo y la Satirología que suena a nivel mundial aterrizan en esta segunda versión de Bresh en Chile.

Bresh y Kidd Voodoo se unen para traer el mejor panorama de Halloween

La fiesta que comenzó en Buenos Aires en el 2016 continuó su expansión por toda América Latina, Estados Unidos y Europa. Ha abierto nuevas ciudades y se ha repetido en locaciones emblemáticas. Tales como Miami, Nueva York, México, Colombia y Chile, donde se ha instalado como uno de los panoramas imperdibles del año.

La primera y exitosa jornada de la fiesta junto a Bizarro Live Entertainment se realizó el pasado mes de agosto. Llegaron artistas, deportistas, influencers, jóvenes de todo el país a disfrutar de una experiencia única. Esa vez, artistas como Young Cister, Pablo Chill-E y Nickoog se animaron a cantar en vivo sus hits.

El evento es una experiencia para mayores de 18 años y que este 1 de noviembre se realizará en Espacio Riesco, ubicado en la comuna de Huechuraba. La venta de Tickets se realizará en Preventa Tapp. Comenzará este miércoles 24 de septiembre desde las 10 am. Mientras que la venta general se inicia a partir del viernes 26 de septiembre a las 10 am (o al agotar stock en preventa Tapp) en sistema Puntoticket.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de BRESH (@bresh)