«Es mi marido imaginario»: Jordi Castell nombró a su amor platónico de la televisión chilena

Uno de los invitados al más reciente capítulo de «Podemos Hablar«, de Chilevisión, fue Jordi Castell. El fotógrafo, y parte de la farándula y el espectáculo chileno, relató aspectos más ligados a su vida personal.

En medio de la conversación, surgió un interesante tópico, sus amores platónicos de la TV, a lo que respondió sin filtro.

Jordi Castell nombró a sus amores platónicos de la televisión chilena

Jordi Castell fue uno de los invitados al último capítulo de Podemos Hablar, donde compartió con José Miguel Viñuela y Daniela Castillo, además de la conductora del espacio, Diana Bolocco.

Una de las dinámicas del programa, a la que fue puesto a prueba Jordi Castell, fue el «Tinder», donde, al igual que en la plataforma de citas, debía hacer match, o rechazar a quien le pusieran en pantalla.

La primera foto que le pusieron fue del alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, a lo que dio respuesta positiva: «Es mi marido imaginario… un súper match«, dijo Jordi Castell.

Eso sí, después apareció José Miguel Villouta, a lo que respondió de forma negativa: «No, no, no. No hay match. A pesar de que me encantan las canas de los hombres, pero no en este señor. Next».

Por último, apareció en pantalla el humorista Edo Caroe. En ese momento, Jordi Castell aseguró: «Es mi otro marido imaginario… es la fantasía que muchas personas tenemos. Inteligente, con muy buen humor«.

«Él encarna perfecto lo que me hace derretirme en un hombre, es su inteligencia y buen humor, es muy cool», cerró Castell.

