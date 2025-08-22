El icónico mambo «Mami Desacata» regresa al ruedo de la mano de King Savagge: Falta un artista sorpresa

¡No queda nada para fiestas patrias! Por lo mismo, en la previa de la festividad, Matías Naranjo, más conocido como «Mati Bomba» anunció el remix de «Mami Desacata», icónico mambo que sonó en todos los locales nocturnos en la década del 2010… y lo sigue haciendo.

Quien se suma a esta colaboración es King Savagge, artista que no nunca falla en un mambo chileno. Pero ojito, ya que otro artista sorpresa se sumará a la canción, el cual será revelado el 12 de septiembre: fecha en que se estrenará el histórico mambo.

«Mami desacata» es uno de los mambos más escuchados en todos los rincones del mundo. Y, el remix oficial es producido por el artista nacional, “Mati Bomba”, quien ya ha hecho noticia por varios hits de talla mundial, entre ellos, la canción veraniega, “Mami Ven Aquí” junto a Nápoles y Naya Fácil.

“Era por ahí por el 2011 cuando trabajaba de DJ y la gente disfrutaba el mambo y siempre fue exitosa esta canción de Fiver Lay, un artista dominicano. Hay varias mezclas en YouTube, pero no son oficiales. Son sólo set de diversos djs. Este es el real junte chileno y remix oficial de ‘Mami Desacata’. Un feat junto a King Savagge y otro artista del género que se revelará en el momento del estreno”, señaló.

El estreno de “Mami Desacata” será el próximo 12 de septiembre de 2025 en las diversas plataformas digitales, tales como, YouTube y Spotify.

“El lanzamiento será con videoclip y varias colaboraciones sorpresas. Una que ya se sabe, porque lanzamos el preview junto a ella como protagonista, que es la excarabinera y ahora influencer y creadora de contenido para adultos, popularmente conocida como ‘Dani Police'», agregó.

«Mami desacata» regresa para quedarse con todo

“Respecto a King Savagge, obvio tenía que estar en este mambo. Él ha sacado otros mambos y son hits. Es un joven oriundo de la comuna de La Pintana. Su voz es muy chilena. Es uno de los que siempre saca mambos y no se queda pegado sin estrenar canciones. Es bastante constante en su carrera», comentó respecto al urbano

«Por otra parte, tenemos un artista que no vamos a anunciar todavía, pero que cuándo se sepa: ¡Uf!. Es otro crack que se montó en este remix, que ya hizo y sigue haciendo bailar a la revolución pingüina en el año 2011 más o menos. Y, ahora, a la generación digital. En cuanto al origen de esta canción, la verdad es que es bastante antigua. De hecho, no hay registros como en las plataformas oficiales de streaming de cuándo realmente fue que salió”, cerró.