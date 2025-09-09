Kidd Voodoo anuncia nuevo Movistar Arena y gira internacional: Descubre acá fechas y lugares de la «Gira Deluxe»

¡Lo hizo otra vez! Kidd Voodoo continúa haciendo historia, y recientemente comunicó una noticia que tiene a sus fanáticos más que contentos.

«El Sátiro» utilizó sus redes sociales para compartir un épico registro, donde anuncia su nueva «Gira Deluxe» que lo llevará a diversos países del mundo.

El intérprete de «Me Mareo» se presentará el próximo 10 de diciembre en el Movistar Arena.

Es importante destacar que la presentación que tenía agendada en el Estadio Chinquihue para el 22 de noviembre forma parte de esta nueva gira mundial.

Estas son las fechas de la «Gira Deluxe» de Kidd Voodoo

Lima, Perú: 7 de noviembre

Buenos Aires, Argentina: 9 de noviembre

Ciudad de México: 15 de noviembre

Monterrey, México: 16 de noviembre

Puerto Montt, Chile: 22 de noviembre

Madrid, España: 25 de noviembre

Barcelona, España: 30 de noviembre

Santiago, Chile (Movistar Arena): 10 de diciembre

La ambiciosa gira llega luego de romper récords históricos en Chile, luego de repletar siete conciertos sold out en el Movistar Arena.

