Jowell & Randy en Chile 2025: Cuándo es, lugar y venta de entradas para el evento 3D del histórico dúo

¡Los más sueltos del reggaetón regresan a Chile! Uno de los mayores dúos de la música urbana, Jowell y Randy regresan a Chile con un show inigualable.

La cita es el próximo 13 de diciembre en un concierto único, que promete revolucionar la experiencia en vivo gracias a un formato 3D.

El evento será en el Movistar Arena, que se transformará en una discoteca, donde Jowell y Randy harán un recorrido a través de todos los éxitos que han marcado la carrera de los artistas.

Desde sus clásicos hasta sus estrenos más actuales, los presentes podrán disfrutar de una producción novedosa y de alta tecnología diseñada para sumergirse en un evento sin precedentes.

«Estamos emocionados de volver a encontrarnos con nuestros fans chilenos, que siempre nos han dado un apoyo increíble. Este concierto será algo especial; queremos que sea una experiencia diferente, que no solo escuchen nuestra música, sino que también la vivan en una nueva dimensión», declararon los intérpretes de himnos del reggaetón como «Dale pal piso» y «Mala es».

Precios y cómo comprar entradas para el concierto de Jowell y Randy en Movistar Arena

Asimismo, La venta de entradas para este inigualable evento ya está disponible a través del sistema puntoticket.

Este es el listado de precios:

Cancha Vip $56.350

Cancha General $37.950

Platea Baja $41.400

Platea Alta $29.900

Tribuna $18.400

Silla de ruedas $29.900

Acompañante silla de ruedas $29.900

2X Cancha Vip $100.700

2x Cancha General $65.900