Era uno de los hombres con la cara más tatuada en el mundo, conoció a Dios y así luce actualmente tras drástica decisión

Hoy en día los tatuajes son más que comunes en el día a día. En el trabajo, en la universidad y en las diversas actividades cotidianas.

Sin embargo, hay personas que llegan al extremo y se llenan el cuerpo totalmente de tinta. Casi no dejan piel visible, incluidos rostro, y en casos más extremos los ojos.

Uno de ellos es Alejandro de Souza, ciudadano brasilero que llegó a tener el 95% de su cuerpo tatuado. Repentinamente, a sus 36 años tomó la drástica decisión de borrar varios de ellos.

Luego de años gastando dinero y tiempo en tatuajes y tinta, el brazuca decidió someterse a sesiones de láser. Eligió quitarse los tatuajes de su rostro en una clínica especializada de São Paulo.

Así luce su cara actualmente sin tatuajes

Luego de largas y dolorosas sesiones, Leandro Souza terminó su proceso y cambió su rostro al quitarse la tinta de su cara.

Una misión difícil, pero que logró cumplir con creces. Desde la clínica de tatuajes revelaron su historia, posicionándolo como un ejemplo de superación.

«Quienes nos siguen ya conocen la trayectoria de Leandro, una historia marcada por grandes desafíos. Pasó por el sistema penitenciario, enfrentó la adicción a las drogas y vivió en las calles. Como él mismo relata, había perdido la confianza en sí mismo y sentía que nadie más creía en él tampoco«, comenzaron diciendo.

Además, agregaron que: Hoy, durante su quinta sesión, Leandro nos comparte que el escenario es diferente. Trabaja con un contrato formal, ganando espacio en la sociedad y sorprendiendo positivamente a las personas que lo rodean».

«Es importante recordar: los tatuajes no definen el carácter. Lo que transforma una vida son las elecciones, el esfuerzo y la determinación de seguir adelante. En este proceso, la eliminación es solo el reflejo de un cambio interno mucho mayor. Este cambio ayuda a alinear la imagen externa con la nueva identidad que se está construyendo», cerraron a través de sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hell Tattoo – Giancarlo Pincelli – Tattoo Removal (@helltatto)