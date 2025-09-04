Icónico músico nacional y sus deseos de no regresar a Chile: «Estaba solo, quizás no es país para un viejo como yo…»

Hace un tiempo, un icónico músico nacional viajó a Francia. Sin embargo, sus planes están allá y no tendría ganas de regresar a Chile.

En conversación con Culto, Eduardo Carrasco, histórico músico, habló sobre la participación de Quilapayún en la nueva edición de Lollapalooza. Asimismo, se refirió a las razones de su decisión.

Con 85 años, fue el pasado 1 de mayo, fecha en que Carrasco viajó a Europa, Francia. Cabe destacar que la agrupación se encontraba en ese país, donde fueron exiliados tras el golpe militar. Regresaron en 1988.

Durante él exilió, formó su familia. Hace dos años, su esposa murió en Santiago. «Mis únicos lazos hoy están en Francia, porque mi familia, por todos los hechos que han acontecido con los años, se desperdigo por el mundo», señaló.

La decisión de Eduardo Carrasco de Quilapayún

En ese contexto, el histórico músico reveló que se siente mucho mejor estando en Francia.

“En Chile yo estaba solo. No estaba bien. Quizás no es un país para un tipo viejo como yo. Francia sí lo es», agregó.

«Acá tengo salud gratuita y me voy a morir gratis. Me voy a morir bien. En Chile, morirte te cuesta todo lo que has ahorrado durante tu vida. Quiero mucho a Francia, es un país muy solidario y fraterno, que me ha tratado muy bien y me tiene muy contento», fueron sus razones.

Asegura que estar con su familia y acompañado de sus nietos no tiene precio, y lo hace sentir mucho mejor: «Me hace estar en un estado anímico muy bueno, muy sano. Hoy creo que lo estoy pasando bien», cerró.

