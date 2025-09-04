Muere a los 91 años el italiano Giorgio Armani, ícono de la moda internacional: ¿Cuáles fueron las causas de su deceso?

El mundo de la moda está de luto. Este jueves 4 de septiembre se confirmó la muerte de Giorgio Armani, uno de los diseñadores más importantes de Italia y del mundo, a los 91 años.

La noticia fue dada a conocer por el Grupo Armani, que expresó su tristeza con un mensaje en el que lo describieron como el creador y motor de la marca. Según informaron, Armani falleció acompañado de sus seres queridos. El funeral será privado y todavía no se sabe la fecha.

En los últimos meses, el diseñador había tenido problemas de salud, lo que incluso lo obligó a no asistir a la Semana de la Moda Masculina de Milán en junio.

Armani nació el 11 de julio de 1934 y cambió la moda internacional con un estilo elegante, sobrio y atemporal. En 1975 fundó su marca en Milán, que con los años se convirtió en uno de los imperios de lujo más importantes del planeta, según consignó ADN.

La empresa de moda utilizó sus redes, donde emitió un comunicado. «Con infinito dolor, el Grupo Armani anuncia el fallecimiento de su creador, fundador e incansable impulsor: Giorgio Armani».

Además, agregaron que «Il Signor Armani, como siempre lo llamaban, con respeto y admiración sus empleados y colaboradores. Falleció en paz, rodeado de sus seres queridos. Incansable hasta el final, trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la empresa, a las colecciones y a los numerosos proyectos en curso y futuros».

«A lo largo de este viaje, estableció un diálogo abierto con el público, convirtiéndose en una figura querida y respetada por su capacidad para conectar con todo el mundo. Siempre atento a las necesidades de la comunidad, ha estado activo en muchos frentes, especialmente en el apoyo a su querida Milán», continuaron.

«La empresa es, ahora y siempre, un reflejo de este espíritu. Su familia y sus empleados llevarán adelante el Grupo con respeto y continuidad de estos valores», enfatizaron.

Para cerrar, desde el conglomerado señalaron que: «la capilla ardiente estará abierta desde el sábado 6 de septiembre hasta el domingo 7 de septiembre, de 9:00 a 18:00 horas. En Milán, en Via Bergognone 59, dentro del Armani/Teatro. De acuerdo con los deseos explícitos del Sr. Armani, el funeral se celebrará en privado».