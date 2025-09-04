CONCURSO: Radio Corazón te regala gift cards de $100 mil para celebrar estas Fiestas Patrias

¡Se vienen las Fiestas Patrias y en Radio Corazón queremos que disfrutes con todo lo necesario para una gran celebración! Por lo mismo, llegamos con un concurso imperdible para todos nuestros auditores.

Estaremos regalando 15 gift cards de $100.000 para que vayas al supermercado y armes como corresponde la mejor mesa dieciochera, con asado, empanadas, bebidas, terremoto y todo lo que no puede faltar en esta celebración.

¿Cómo participar en el concurso de Radio Corazón?

Para participar solo debes llenar el formulario que está dentro de esta nota. ¡ASÍ DE SIMPLE! Rellenando los datos, ya estarás participando por una de las gift cards que tenemos para regalar.

¡Pero ojito! ya que hay un detalle clave: el día 17 de septiembre haremos los llamados en vivo, y para llevarte tu premio, tendrás que responder de inmediato la frase mágica: «Yo escucho Radio Corazón».

Si contestas con otra cosa, aunque sea un “aló”, lamentablemente perderás la oportunidad. Así que ya lo sabes, ten siempre el celular a mano y la frase bien ensayada para que no se te escape este tremendo regalo.

Las Fiestas Patrias son la excusa perfecta para reencontrarse con la familia, bailar una buena cueca y disfrutar de nuestras tradiciones. Y en la Número Uno de Chile, queremos estar presentes en tu mesa con este premio que te ayudará a preparar la mejor celebración.

No te quedes fuera, inscríbete desde ya en corazon.cl y prepárate para recibir la llamada más esperada de septiembre. Porque solo la Corazón te premia con cariño, alegría… ¡y con $100 mil para que tu 18 sea inolvidable!

Regístrate para participar Registrarse Iniciar sesión