Famoso periodista sorprende anunciando el fin de su relación: «Por eso mismo no mereces esto»

Un popular comunicador no ha tenido días fáciles, esto luego de anunciar su separación a través de redes sociales.

El rostro de Chilevisión utilizó su cuenta de Instagram donde a través de un posteo comunicó la noticia y explico los detalles de la situación.

El sujeto en cuestión es Rafael Cavada, quien conoció a Diana Aurenque en marzo del año pasado. En aquella ocasión, también oficializaron su relación con un post.

Rafael Cavada termina su relación con Diana Aurenque

Ahora, la publicación es amarga y melancólica: “Hace poco más de un año publicaste una foto y debajo ‘El responsable de mis sonrisas’. Hoy escribo yo, con pena, pero lleno de agradecimiento y con la sensación de estar haciendo lo correcto porque lo hemos conversado y acordado”, comenzó diciendo el comunicador.

Es importante mencionar que la filósofa apareció en un momento complicado del periodista. Él lo agradeció mediante el comunicado.

«Ha sido un periodo durísimo. Tu respaldo fue esencial, desde el principio, en medio de acusaciones infundadas, agresiones sin base en las redes, inestabilidad laboral y mucha incertidumbre», continuó.

Según el relato, el quiebre amoroso guarda relación con problemas personales que habrían estado afectando y desgastando la relación. «Hoy tu sonrisa es más esquiva y no quiero que siga así. No es justo que toda esta carga -que debo resolver yo- termine sobre tus hombros. Eres, con los niños, lo mejor que me ha pasado y por eso mismo no mereces esto», expuso.

Además, agregó que: «No mereces este camino sin fin, apoyando a alguien atrapado en situaciones insostenibles, y en un larguísimo proceso en manos de una justicia bien intencionada, pero diletante, torpe y muchas veces sorda e indiferente».

«Muchas gracias también a tu familia, que nos acogió tantas veces y con tanta generosidad. Las circunstancias cambian, los sentimientos perduran. Aún hoy; afortunados somos», cerró Rafael Cavada.

