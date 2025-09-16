Anita Alvarado colaboró con artista urbano en sesión fotográfica erótica y dejó la patá: «Yo puse la…»

Anita Alvarado volvió a ser tema de conversación tras protagonizar una atrevida sesión fotográfica en Arsmate, esta vez junto a Pierre, integrante del recordado dúo Reggaetón Boys.

La llamada “Geisha chilena” ha sorprendido en el último tiempo con distintas colaboraciones, entre ellas con el modelo Benjamín Mora y el influencer Vardoc. Ahora sumó al cantante urbano, conocido popularmente como “La Anaconda”.

La producción no dejó indiferente a nadie: poses cargadas de sensualidad que encendieron la plataforma y que, según prometen, dejarán a sus suscriptores con ganas de más.

«Con Pierre no hubo filtro, nos lanzamos con todo. Él es ‘La Anaconda’ y yo puse la picardía. El resultado fue fuego puro, como para dejar al público pidiendo más», comentó Anita, quien además agregó: «La gente me pide que siempre innove y yo cumplo. ¿Qué mejor que hacerlo con un ícono como Pierre? Esta mezcla de nostalgia, reggaetón y erotismo va a romperla».

Por su parte, el cantante también se refirió a esta osada propuesta. Recordó incluso cómo nació su apodo: «Ese apodo me persigue hace años. Me lo puso José Miguel Viñuela y ahora con Anita quedó más que confirmado».

Sobre la química con Alvarado, Pierre fue claro: «La química fue brutal, nos entendimos sin decir mucho y lo que grabamos no lo va a olvidar nadie».

