  • EN VIVO

Auditor confesó en El Chacotero Sentimental «el castigo de Dios»: «Iba todo bien y se desmayó después de casarnos»

Aries llamó para confesarse. Sin embargo, al tiempo se casó, y a solo un día de su unión, ocurrió una tragedia que marcó su vida para siempre.

16 Sep, 2025. 17:19 hrs

 

 

 

 

VIDEOS RELACIONADOS

Contenido patrocinado

VIDEOS MÁS VISTOS