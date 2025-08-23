Karol Lucero rompió el silencio tras infidelidad a su esposa: «Fue un acto completamente deshonroso, irresponsable, ni siquiera me cuidé»

Karol Lucero una vez más está en el ojo del huracán, esta vez, por una infidelidad a su esposa, Fran Virgilio. El ex Yingo afirmó haber tenido relaciones sexuales con Ilaisa Henríquez, más conocida como DJ Isi Glock.

Fue la propia DJ quien destapó la infidelidad de Lucero, tras asegurar que no sabía que estaba casado. Además, la situación escaló cuando admitieron que no utilizaron protección, e incluso Ilaisa afirmó que podría estar embarazada.

Karol Lucero rompió el silencio tras infidelidad a su esposa

Tras días de intensa polémica, Karol Lucero finalmente salió a dar su versión de los hechos, en Only Fama, de Mega. De partida, el comunicador aseguró sobre Isi Glock, «es una persona que apenas conozco, la he visto ocho veces con suerte».

Sin embargo, Neme, conductor del espacio, no le compró su versión, y lo encaró: «No entiendo que tú me digas hoy día ‘es una persona absolutamente irrelevante’ ¿Cómo le entregaste a esa persona la posibilidad que destruyera tu matrimonio?».

Aquí, comenzó el mea culpa de Karol Lucero:

«Es una pregunta que me he hecho todos los días desde que esto ocurrió, que ya fue hace dos semanas. Es difícil de dar una explicación porque no buscaba nada. No tiene una lógica, no es algo que me faltara, no es algo que incluso me haya gustado. Es una estupidez que realicé, es una muy mala decisión que tomé en un momento que no la debería haber hecho«.

A todo esto, la coanimadora del programa, Fran García-Huidobro, también interpeló al ex Yingo, tras las declaraciones de DJ Isi Glock, quien aseguró que Karol Lucero habría sido infiel en otras ocasiones, e incluso, tendría pruebas.

«Soy categórico en decir, esto no ha ocurrido más veces«, declaró Lucero, afirmando que en 5 años de relación, esta fue la única infidelidad.

En esa misma línea, agregó: «En esta funa sí le hice daño a alguien, le hice daño a la persona que amo, que ha estado conmigo siempre«.

Respecto a la infidelidad en sí, Karol Lucero se sinceró: «Fue una estupidez, no hay otra explicación. Tomé una muy mala decisión. Creo que fue un acto completamente deshonroso, irresponsable. Ni siquiera me cuidé, ni en mi periodo de adolescente hice ese tipo de cosas».

