«El Huracán vuelve a girar», Santaferia anuncia nueva gira por Chile y Perú: Fechas y ciudades que recorrerán

Tras un histórico concierto con entradas agotadas en el Movistar Arena, donde celebraron sus 19 años de trayectoria, Santaferia confirmó que diciembre será un mes cargado de música y fiesta. La agrupación, considerada uno de los fenómenos más importantes de la música popular chilena, presentó su nueva gira “El Huracán Vuelve a Girar”. Esta llevará su cumbia a escenarios de Perú y gran parte de Chile.
El tour comenzará el 4 de diciembre en Lima, donde compartirán escenario con Mauricio Mesones. Luego se desplegará por el norte, centro y sur de nuestro país, llevando su característico ritmo bailable a miles de seguidores.
En este contexto, el gran cierre será el 27 de diciembre en Viña del Mar, con el ya tradicional Ritual de Fin de Año. En este evento, Santaferia compartirá escenario con Chico Trujillo. Este encuentro se ha consolidado como la fiesta imperdible de cierre del calendario musical chileno. Reúne a dos de las bandas más queridas y emblemáticas del país.
Fechas confirmadas de la gira “El Huracán Vuelve a Girar”
¡Atención! Ya que «La cumbia casera» llegará a diversas ciudades de Chile, además de Perú. Si eres de región y no has tenido la oportunidad de ver a Santaferia, acá te dejamos las fechas confirmadas de la nueva gira:
- 04 dic – Lima, Perú (+ Mauricio Mesones)
- 05 dic – Iquique
- 06 dic – Antofagasta
- 12 dic – Copiapó
- 13 dic – La Serena
- 18 dic – Chillán
- 19 dic – Concepción
- 20 dic – Temuco
- 21 dic – Puerto Montt
- 27 dic – Viña del Mar (+ Chico Trujillo – Ritual de Fin de Año)
