Vasco Moulian responde a rumores de su salida de Zona de Estrellas

La semana pasada se dio a conocer que Vasco Moulian no seguía en Zona de Estrellas, a pesar de ser uno de los panelistas más estables del programa e incluso reemplazante en la animación. Es por lo mismo que de inmediato comenzaron a correr rumores de los motivos.

Principalmente Sergio Rojas contó varias papitas en un live de Instagram, donde aseguró que el actor tenía una serie de problemas con sus compañeros. «Vasco habría tenido muchos problemas a nivel personal, tanto con la línea editorial del programa como con algunos panelistas».

Siguiendo por esta línea agregó que Vasco Moulian «estaba pasando por un momento irascible, mal genio, todo le cargaba, del tema que se hablaba los odiaba a todos. Era súper complicado trabajar con él porque el nivel de odiosidad al que había llegado era demasiado grande».

Vasco Moulian responde

Es en este contexto que el ex panelista conversó con El Dínamo donde explicó sus dichos. «Me estaba volviendo loco porque estaba ensayando de 8:30 hasta las 14:00 horas, no almorzaba y me iba al programa… complicado, estaba sobrepasado… Me dolió bastante, no fue una cuestión que uno diga ‘qué rico’, sino que la pasaba muy bien».

«Mirándolo un poco más frío, asumí un rol donde nunca quise ser coral, entonces muchas veces el personaje se comía al ser humano y tenía que ser un poco más exagerado. Estos tipos de programa de espectáculo o farándula, siempre tiene que haber alguien que lleve la contra, sino una fomedad tremenda escuchar a cinco personas diciendo lo mismo» agregó Vasco Moulian.

Por otro lado, se refirió a los dichos del periodista. «Yo creo que contestarle a Sergio Rojas es contestarle a un bufón rasca, como que no me dan ganas de referirme a él. Sergio hace su pega y lo entiendo, está bien y es su pega, lo hace bien ahí, desde ahí, siempre y cuando no sobrepase la barrera que todos hemos pasado, pero hay que tener ojo con la mentir».

«Fue bien impresionante el cariño. No sé con quién podría haberme llevado mal si mi personaje era el malo y siempre tuve que enfrentarlo» cerró para terminar con los rumores de mala onda.