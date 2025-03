Kike Morandé habló sobre su faceta como jefe: «Si hubiera sido cuidadoso y apretado, probablemente sería más rico que la cresta»

El longevo animador de televisión fue invitado al pódcast de Roberto Cox y Nicolás Cabargas, “Nada que Perder”. En el espacio habló sobre su vuelta a televisión, la larga trayectoria que tiene y como ha sido su pasar económico durante todos estos años.

Kike Morandé, reconoció que “no alcance a estar en las cifras atómicas que se decían, pero se ganaba plata”, esto sobre su vida en la TV durante los años 90´.

Respecto a sus inversiones y bienes económicos, como propiedades y autos, detalló lo siguiente. “Puedo tener bienes, pero no sé si muy liquidables; si sacas la cuenta, de cero a lo que tengo ahora, indudablemente me ha ido súper bien con la tele”.

Agregó que él podría haber generado más ingresos en su largo y exitoso paso por la TV. Sin embargo, tuvo otras prioridades.

Continuó esta declaración agregando que: “¿Sabes qué es lo que pasa, Robertito? La verdad, la verdad: si yo hubiera sido más cuidadoso, hubiera tenido más plata”.

Kike Morandé como jefe

“Pero no porque la haya botado”, partió. “Si no que yo tenía mucha gente trabajando conmigo en todos mis flancos porque me gustaba tener gente que trabajara”. Es más, “nunca he echado a nadie en mi vida”, aseguró sobre despedir personal. Incluso “sé que de repente me sobran tres o cuatro” personas, “pero no tengo corazón para echarlos”, sinceró.

Puso de ejemplo: “De repente no te das cuenta y en la productora (Kike 21) nos fue bien, pero no me fue bien solo a mí; aproveché de que les fuera bien a todos”.

Sobre esto, explicó que llegó al punto que los bonos navideños “eran más buenos que la cresta”, aseguró.

“Para mi manera de pensar, mi satisfacción era que la gente que trabajara conmigo tirara tanto para arriba como yo, equiparando (o en proporción a) los niveles”, detalló. “Entonces, cuando llegamos había dos autos, y cuando nos fuimos cada uno (en el equipo) tenía dos autos, casa propia y viajaban”. Señaló que “son satisfacciones”, el conductor de Detrás del Muro.

“Por eso todo el mundo que ha trabajado contigo habla siempre muy bien de ti”, comentó Cox. Recordemos que rostros de la TV que han trabajado para el Kike destacan esta actitud positiva de su jefe.

Como ejemplo está Belén Mora, Marlen Olivari, Blanquita Nieves, Beto Espinoza, entre muchos otros.

“En la época de gloria, si hubiera sido cuidadoso y apretado, probablemente sería más rico que la cresta”, concluyó.