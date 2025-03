¿Quién es Nadinne Lapierre?: la chica Arsmate que protagonizó pícaro video con Vardoc

Vardoc causó sorpresa entre sus seguidores al anunciar que incursionaría en la plataforma Arsmate, sitio donde sus creadores de contenidos se dedican, principalmente, a subir material erótico. Y es que hace un tiempo, el otrora youtuber, viene subiendo reels muy distintos a los gameplays que lo llevaron a transformarse en uno de los emblemas de Youtube Chile, hace diez años atrás.

El creador de contenido no se hizo esperar y comenzó a dar luces de lo que podrían ser sus primeras colaboraciones en la plataforma. En ese sentido, mediante su cuenta de Instagram, Vardoc publicó un video acompañado de alguien que conocer muy bien este mundo.

En el registro audiovisual, se aprecia a la modelo Nadinne Lapierre quien, en tono de broma y coqueteo, le comenta a Vardoc «“Tú solo, yo sola, ¿sabes qué significa eso cierto?”. A lo que el ex youtuber responde «Que nadie nos quiere». Acto seguido, procede a abrazar a Lapierre.

Aunque el video supera los 4.000 likes, la publicación ha causado diversas reacciones entre los usuarios. Algunos comentarios son: “Vardoc, yo trato de tener un IG sanito, y ahora tus reels son los cochinos”, “Vardoc, yo tenía una foto contigo”, “Tío Vardoc, para por favor”, entre otros.

Sin embargo, no es alguno nuevo leer este tipo de reacciones en las últimas publicaciones de Vardoc, dado que hace meses su contenido dista de lo que sus seguidores estaban acostumbrados a ver de él. En conversación con Fast Check, el youtuber ligó este cambio de contenido a que «la mayoría de mi público ya creció, son todos mayores de edad, no son niños, entonces por lo mismo no me es rentable hacer algo así».

Pese a los variados comentarios, lo cierto es que Vardoc se ha posicionado rápidamente entre las personalidades con más suscriptores en Arsmate. Según el medio La Cuarta, ha ganado más de mil suscriptores en menos de un mes y logró figurar en el top 10 de la plataforma.

¿Quién es Nadinne Lapierre?

Nadinne Lapierre —también conocida como «Endiablada«— es una modelo que lleva desde inicios de 2022 en Arsmate. Por otra parte, en su cuenta de Instagram, donde supera los 20 mil seguidores, suele dar una pequeña muestra de lo que exhibe en su perfil de la plataforma.

Ahí muestra los resultados de distintas sesiones de fotos y muestra a algunas de las protagonistas de sus colaboraciones. En una entrevista con Julio Cesar Rodríguez, Lapierre comentó que ingresar a Arsmate le cambió la vida, ya que eran ingresos que antes no tenía.