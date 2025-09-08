Daniela Aránguiz recibió lamentable noticia y tuvo que viajar de urgencia a Brasil: «Que difícil despedirme…»

No han sido días fáciles para Daniela Aránguiz, quien recibió una lamentable noticia y tuvo que viajar urgentemente a Brasil.

La personalidad televisiva reveló a través de sus redes sociales que viajó por un triste motivo: despedirse por última vez de una persona, quien fue parte importante de su vida.

El hombre en cuestión es el padre de Mari Seraphim, amiga de la panelista de TV+, y quien la recibió con tremenda hospitalidad cuando ella residió en Brasil.

«Ya lista para viajar, esta vez no son vacaciones y creo que nunca me subí a un avión tan triste», comenzó relatando a través de su Instagram.

Además, agregó que: «Esta es mi primera vez porque me voy a despedir por última vez de alguien que me abrió las puertas de su casa como si fuera una hija más».

“Alguien que me cocinaba mi arroz de braga cada vez que estaba en Brasil, alguien que me quería como una hija”, siguió relatando.

El difícil momento que atraviesa Daniela Aránguiz

La ex chica reality no guardó su agradecimiento hacia el hombre: «Siempre tuve un lugar en su mesa para Semana Santa, Navidad, Fiesta Junina y todas las celebraciones especiales, ahí tenía mi puesto en la mesa familiar y no solo yo, sino mis hijos también».

«Que difícil despedirme de ti tío, que difícil ir a tomar la mano de mi hermana, amiga», continuó.

«Que dolor más grande, eres mi papá brasilero, el que llamaba y corría por mí, te extrañaré», cerró.

