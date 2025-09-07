«No cualquiera llega ahí»: La respuesta de Sammis Reyes a la polémica declaración de Claudio Bravo en su contra

Claudio Bravo hace unos días hizo noticia por comentarios en contra de uno de los deportistas más renombrados en la actualidad, Sammis Reyes. En un comentario de Instagram, el ex capitán de La Roja criticó al ex NFL:

«Tenemos una poca y pobre cultura de éxitos e ídolos deportivos en nuestro país. Por ende, posicionamos rápidamente a alguien con logros que para mí no son de mayor connotación«.

«Las personas generalmente siguen y creen a gente que sí se ha ganado ese estatus con logros reales y concretos. Más aún cuando llevan con naturalidad y sin aspavientos», complementó.

La respuesta de Sammis Reyes a la polémica declaración de Claudio Bravo en su contra

En conversación con Las Últimas Noticias, Sammis Reyes se refirió por primera vez a las declaraciones del guardameta nacional:

«No sé si él habrá sido sacado de contexto o realmente cuáles eran sus intenciones, pero yo creo que es difícil medir cosas. Por ejemplo, en el fútbol, en Chile, hay muchos equipos y si te va mal en uno, te cambias a otros. En la NFL es un monopolio, solo hay 32 equipos y en cada equipo hay dos o tres jugadores de mi posición. Esos son todos los espacios que existen en el mundo. Y no cualquiera llega ahí».

«Yo te digo algo, Claudio, para mí, siempre va a ser un ídolo, una persona que yo admiro, un ejemplo de superación para todos los chilenos», agregó.

Por último, Sammis Reyes dio a entender que las palabras de Claudio no cambiarían su opinión sobre el portero: «Y sin importar lo que diga de mí, yo lo único que le digo a él es que es un grande, que es un referente y que es una persona que marcó el camino para muchos deportistas y niños y niñas de Chile«.

También podrías leer en tu Radio Corazón: Hombre pierde los estribos en vivo y muestra sus partes íntimas en plena transmisión del matinal de Chilevisión: «Terrible, como lo desveo…»