Famoso influencer causó controversia por comentarios contra tiktoker nacional que se encuentra embarazada: «Solo puedo decir que no es su primer hijo»

Una de las influencers más famosas de Chile es Ignacia Antonia, quien actualmente se encuentra esperando una hija con Bastián D’amonte, popularmente conocido como Ak:420.

La tiktoker tiene seis meses de embarazo, y recientemente sorprendió a sus seguidores con una petición.

La joven le hizo un llamado a sus seguidores a través de un live de tiktok, esto luego de que se viralizaran unas polémicas declaraciones de Kevlex, expareja de la creadora de contenido.

Unos dichos del ecuatoriano comenzaron a circular por las redes sociales, luego de que fuera consultado por el proceso actual que está viviendo Ignacia Antonia.

Está bien, mientras ella sea feliz, está bien (…) Me hubiera gustado tener una familia con ella, pero tuvimos muchos problemas», comenzó diciendo el reconocido influencer.

No obstante, un dicho en particular encendió las alarmas en redes sociales, y rápidamente abrió el debate. «Solo puedo decir que no es el primer hijo de Ignacia», lanzó.

Ignacia Antonia hace un llamado a sus seguidores con específico motivo

En este contexto, la joven realizó una transmisión en vivo. Sus ágiles seguidores rápidamente le preguntaron por las declaraciones de Kevlex, ex pareja de Ignacia Antonia.

En respuesta, hizo un llamado a sus fanáticos que la estaban viendo en ese momento: «¿Me hacen un favor?¿Podemos todos olvidar que yo tengo ex? Me da mucha vergüenza que ustedes sepan que él es mi ex», inició.

Asimismo, agregó que: «Finjamos todos que yo no tengo ex. Gracias sería increíble, por favor».

«Imagínense cuando mi hija sea grande y me diga: ‘Mamá, ¿cómo pudiste estar con él?’. ¡Qué vergüenza! Me va a dar más vergüenza aún», continuó la famosa influencer.

Para concluir, señaló que: «Sería el mejor regalo de cumpleaños que me podrían hacer en mi vida. Si no lo hacen por mí, háganlo por mi hija, por favor. Ella no tiene por qué saber los errores que cometió su madre».