La Gran Fonda de Chile: Descubre la programación y los artistas por día que se presentarán en el Parque O’Higgins

¡Mañana comienza! Ya no damos más, quedan solo horas para que el Parque O’Higgins reciba a miles de personas en una nueva edición de su tradicional fonda.

Aquí todos tienen un lugar: amantes de los clásicos del recuerdo; los niños que sueñan con ver a sus ídolos en vivo; y los fanáticos de la cueca, la cumbia y la música actual que no paran hasta que amanezca.

Horario de artistas que se presentarán en el Parque O’Higgins

Miércoles 17 de septiembre

La fiesta abrirá los fuegos con Leo Rey, que dará el puntapié inicial de la música a las 22:00 horas con sus cumbias infaltables. La noche seguirá vibrando con la fuerza de Sonora Gabriel Palacios, una agrupación con más de cuatro décadas de trayectoria que mantiene vivo el legado del recordado Tommy Rey y su estilo inconfundible.

Jueves 18 de septiembre

15:00 horas: La Compañía Folclórica de Santiago enseñará cueca para que nadie se quede sin brillar en el cuecódromo. Más tarde, Bafochi sumará color y tradición con sus coreografías de raíz chilena.

19:00 horas: King Savagge encenderá al público con toda la energía de la juventud. Y para una fiesta interminable, la jornada continuará con Amar Azul y Los Chamacos, un verdadero clásico de septiembre.

Sábado 20 de septiembre

Christell volverá a cantar frente a varias generaciones, mientras Cachureos hará lo propio con “El Congelao” y otros clásicos que unirán a padres e hijos frente al escenario.

Luego, la nostalgia estará presente con Pollo Fuentes y Los Ramblers, antes de que la noche se desborde con Los Charros de Lumaco y Zúmbale Primo, verdaderos maestros de las rancheras.

Domingo 21 de septiembre

Cierre de la fonda con un cóctel musical para todos los gustos:

La tradición de la Pérgola de las Flores.

El talento emergente de Nachosky.

La adrenalina de la Batalla Freestyle.

Y para despedir la edición 2025, la energía urbana de Rigeo y Gino Mella.

