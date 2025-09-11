Agrupación Marilyn en el Club de la Cumbia: ¿Dónde se presentará la banda durante estas Fiestas Patrias?

¡Y se fue El Club de la Cumbia! Decenas de cantantes y agrupaciones de música tropical pasaron por la gran sección que estuvo más de tres meses al aire en La Número Uno de Chile.
Bailoteo y mambo todos los jueves, donde los máximos exponentes de la cumbia dijeron presente.
¿Para cerrar con broche de oro? Pues nada más y nada menos que Agrupación Marilyn, quienes hicieron gozar a todos nuestros auditores en la antesala de las Fiestas Patrias.
¿Dónde se presentará Agrupación Marilyn en estas Fiestas Patrias?
Un imperdible de estas Fiestas es la gran agrupación Marilyn, que se presentará en varios lugares a través de Chile.
En el Club de la Cumbia nos adelantaron todas sus fechas, y si los quieres ver en vivo, acá te las dejamos.
- 13 septiembre Fiesta del Memo
- 17 de septiembre Melipilla, Fiesta de la chilenidad
- 17 de septiembre Casablanca, fonda Entreamigos
- 18 de septiembre Santiago, Fonda Doña Flor
- 18 de septiembre, San Fernando
- 19 de septiembre, San Felipe, Fonda Aconcagua
- 19 de septiembre, Peñablanca, Gran fonda Peñablanca
- 20 de septiembre Quillón, Ramadero
- 20 de septiembre, Linares, Fiesta de la Chilenidad
- 21 de septiembre, Hualpén