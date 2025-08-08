Cristián de la Fuente rompe el silencio sobre bullying que recibió por famosa actriz nacional: «Me dieron duro…»

Cristián de la Fuente fue invitado al programa «Todo va a estar bien» de Vía X y relató un complicado episodio que vivió en el rodaje de una teleserie.

Esto involucra a la actriz Aline Kuppenheim, quien fue su colega en la serie «Eclipse de Luna». El intérprete contó que fue difícil: «Me dieron duro. La Aline, también me dio duro. Porque la culpa del no éxito de la teleserie era solo yo (decía ella).

Asimismo, recuerda un episodio en específico: «Un día había una crítica de no sé quién, la recortó y la pegó en la muralla del camerino. Entonces, imagínate, tú llegas al camerino acá en la mañana y ves la crítica pegada en la muralla. ‘¿Quién fue?’ ‘Ah, no, que la Aline la pegó ahí’».

El reencuentro entre Cristián de la Fuente y Aline Kuppenheim

Pasados los años, De la Fuente dejó el rencor de lado, esto luego de pedirla para que trabajaran juntos en Prófugos de HBO. En esa ocasión él estaba como productor, y la contactó para que trabajaran juntos.

“Cuando el talento está y Aline es talentosísima, no porque yo haya tenido una diferencia con ella… O porque ella haya hecho algo en una época que a mí me dolió, que andas a saber tú también por qué lo hizo”, aseguró en el programa.

Para concluir, aseguró que no se toma nada personal: «Yo creo que en la vida no hay que guardar rencores. Y después ella era la mejor persona para ese papel, y uno no tiene que quedarse al lado y ser objetivo«, cerró Cristián de la Fuente.

También puedes leer en Radio Corazón: ¡Bombazo! Rumores de embarazo envuelven a Alexis Sánchez y «su pareja»: Esto es lo que se sabe