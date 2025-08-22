Festikids mes del niño 2025: ¿Dónde, cuándo y cómo comprar entradas para el gran panorama familiar?

Vuelve uno de los mejores panoramas infantiles para regalonear a los más pequeños del hogar.

El domingo 31 de agosto, el Gran Arena Monticello será el escenario de la nueva edición de Festikids Mes del Niño 2025, un evento único pensado para que los más pequeños disfruten de un día inolvidable junto a toda la familia.

Este año, el festival infantil trae una programación cargada de magia, música y diversión. Los protagonistas serán dos de los shows más queridos por los niños y niñas: Mi Perro Chocolo y Los Ratoncitos Dulces Sueños, además de la participación estelar de Mi Duende Mágico.

El evento se desarrollará entre las 14:00 y 18:00 horas y contará con múltiples actividades para toda la familia. Habrá circo, marionetas gigantes, bandas musicales y carritos de golosinas, transformando el recinto en un verdadero parque de entretención.

“Estamos felices de presentar por tercer año Festikids Mes del Niño en Gran Arena Monticello, un evento que en sus versiones anteriores ha sido todo un éxito. Es un festival para celebrar la vida, donde la alegría, la música y el color son protagonistas. Estamos seguros de que, en esta oportunidad, la experiencia será inolvidable para toda la familia”, destacó Mauricio Marcuson, productor general del evento.

¿Cómo comprar entradas para Festikids 2025?

Es importante destacar que este gran evento contará con la participación de grandiosos espectáculos pensados idealmente para los regalones de la casa.

El valor de los tickets varía entre $10.000 y $43.000 pesos (más cargo por servicio), según la ubicación seleccionada y los puedes adquirir a través del sistema Ticketmaster.