Teletón 2025: Estos son los artistas que serán parte de la nueva edición de la cruzada solidaria

Durante la jornada de este viernes, se anunciaron los artistas que estarán en la nueva versión de la Teletón.

La información se dio a conocer a través de un evento, y la parrilla de artistas sorprendió. Es importante destacar que este año, el evento solidario se realizará los días 28 y 29 de noviembre.

«Las 27 horas de amor» contará con la participación de variados artistas musicales, nacionales e internacionales que se unen por los niños y niñas de la Teletón.

Estos son los artistas que se presentarán en la Teletón 2025

¿Artistas internacionales? Claro que sí, la ayuda llega de todas partes del mundo y Emmanuel, Yuri, Lucero, Cristián Castro, Pablo Alborán y Ana Torroja estarán ayudando en la cruzada solidaria.

Y como no podían faltar, los talentos chilenos también estarán en el escenario, y diversos géneros se unirán para llegar lograr a la meta.

Estos son los artistas nacionales confirmados:

María José Quintanilla

Francisca Valenzuela

Zúmbale Primo

Nico Ruiz

Bray On

Emilia Dides

Katteyes

Jere Klein

Myriam Hernández

Este año, el himno de la teletón será interpretado por la gran Myriam Hernández. La canción lleva como nombre «Tu Corazón». Puedes escuchar un adelanto en las redes sociales de la fundación.

Por otro lado, uno de los que hará reír a los presentes será nada más y nada menos que Stefan Kramer, un invitado que recurrentemente participa de esta instancia colaborativa.

Otro dato importante es que luego de dos cierres en la Quinta Vergara, este año regresa el Estadio Nacional como sede de clausura de la Teletón.

Para cerrar, es relevante mencionar que este año, la meta a superar es de $40.502.617.946, monto que se logró recaudar en la pasada edición del evento.

